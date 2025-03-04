سحب 978 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني في جميع المحافظات

كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة الأمن حملاتها المرورية لضبط المخالفين غير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني.

وأسفرت الجهود عن سحب 978 رخصة لمركبات لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق، وذلك على مستوى الجمهورية.

وكانت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني قد انتهت في 30 مارس، ليتم بعدها تفعيل لوائح المرور على المخالفين، في إطار تطبيق منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري وتعزيز آليات الرقابة الإلكترونية على الطرق.

وتواصل وحدات المرور في جميع المحافظات استقبال المواطنين لتسهيل إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية للمرور. كما تستمر وزارة الداخلية في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لطالبي الخدمة تقديم طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر، دون الحاجة إلى التوجه الفعلي إلى وحدات المرور.

ويعمل المرور على تمديد فترة استقبال المواطنين حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا على مالكي المركبات، مع استمرار العمل في الفترة الصباحية، لحين انتهاء جميع الإجراءات المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني.