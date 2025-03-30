الداخلية تكشف كواليس فيديو "مشروبات الإفطار" في الأزبكية

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بتوزيع مشروبات على المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقت الإفطار بدعوى كونها مجانية وعقب تناولها يطالبهم بسداد قيمتها بطريقة استفزازية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سيدة ، شخص "له معلومات جنائية - بائعين متجولين)؛ وبمواجهتهما اعترفا باحتيالهما على المواطنين على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.