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مسلحون يقتحمون حفل عيد ميلاد في لندن والشرطة تواصل التحقيق

02:09 م الخميس 27 مارس 2025

الشرطة البريطانية

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وكالات

تحول حفل عيد ميلاد أقيم في قاعة مدرسية بشرق العاصمة البريطانية لندن إلى مشهد عنف، بعدما اقتحم نحو 50 شابًا مسلحين بالسكاكين والسواطير قاعة المدرسة.

أسفر الشجار الذي استمر لمدة ساعتين عن إصابة عدد من المراهقين، حيث تم نقل مراهقين إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تم علاج عدد من رجال الشرطة بعد إصابتهم بجروح طفيفة خلال محاولتهم السيطرة على الوضع.

وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة البريطانية أنها تواصل التحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات هذه الواقعة.

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الشرطة البريطانية اقتحام حفل عيد ميلاد لندن
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