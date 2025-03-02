مصرع طفلين وقفز والدتهما من الخامس إثر حريق مروع ببولاق

كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان مصرعهما وقفزت والدتهما من شرفة الشقة إثر حريق هائل بمنطقة بولاق الدكرور اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة المعتمدية.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بعقار بشارع سكة الحاج علي، وأسفر عن الحريق مصرع طفلين فيما نجت والدتهما "مريم.م." 30 عاما بعد قفزها من الطابق الخامس ونقلها إلى مستشفى إمبابة العام.

انتدبت النيابة العامة فريقا من الأدلة الجنائية للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة.