إعلان

مصرع طفلين وقفز والدتهما من الخامس إثر حريق مروع ببولاق

01:23 م الأحد 02 مارس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان مصرعهما وقفزت والدتهما من شرفة الشقة إثر حريق هائل بمنطقة بولاق الدكرور اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة المعتمدية.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بعقار بشارع سكة الحاج علي، وأسفر عن الحريق مصرع طفلين فيما نجت والدتهما "مريم.م." 30 عاما بعد قفزها من الطابق الخامس ونقلها إلى مستشفى إمبابة العام.

انتدبت النيابة العامة فريقا من الأدلة الجنائية للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفلين بولاق حريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة