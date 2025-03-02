"الداخلية" تواصل التسهيل على الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان.

وتحرص الإدارة على رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على جميع الأقسام التابعة لها بمختلف المحافظات، لتقديم التيسيرات اللازمة لهم، بما يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الوزارة.

كما استقبلت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية عدداً من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقراتها، وتم إنهاء إجراءاتهم بشكل فوري وميسر، تقديراً لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث وتطوير منظومة العمل الأمني، بما يتماشى مع الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية العصرية.