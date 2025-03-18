عاطل بـ14 سابقة إجرامية.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء بالسلاح في رأس البر



كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة رأس البر من أحد المواطنين، أفاد بتعرضه للاعتداء من قِبَل شخص عاطل، له سجل جنائي بـ14 قضية سابقة (مخدرات، ضرب، إتلاف). وأوضح الشاكي أن المعتدي تدخل لفض خلاف بينه وبين شقيقه، لكنه تطور إلى مشاجرة أسفرت عن إصابته بكدمات وجروح.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وبحوزته الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.