دعوة للإفطار تنتهي بجريمة.. سيدة تتزعم عصابة للاستيلاء على أموال زوجها

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على ثلاثة أشخاص في القاهرة، بعد تورطهم في احتجاز رب أسرة والتعدي عليه بالضرب وابتزازه ماليًا.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من طالب مقيم في الجيزة، أفاد فيه بقيام زوجة والده الثانية باستدراج والده واحتجازه داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن الزوجة استدرجت الضحية بحجة تناول الإفطار مع عائلتها داخل شقة شقيقها، وفور وصوله قام الأخير، بمشاركة أحد أقاربه، بتقييده والتعدي عليه بالضرب، مما تسبب في إصابته، كما أجبروه على تحويل مبالغ مالية لهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.