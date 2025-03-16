مشاجرة تنتهي بقتيل.. ماذا حدث في البساتين؟

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بشأن وقوع مشاجرة بدائرة القسم ووفاة أحد أطرافها.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين: الطرف الأول: 3 أشخاص، من بينهم المتوفى، مصابون بسحجات وكدمات، والطرف الثاني: شخصان مصابان بكدمات وسحجات.

وكشفت التحريات، أن بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى اعتداء متبادل بالضرب، ما أسفر عن وقوع الإصابات المذكورة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.