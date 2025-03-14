تفاصيل حادث دهس طفلتين في كفر الشيخ.. مصرع إحداهما وإصابة الأخرى

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات حادث دهس طفلتين في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة طفلة وإصابة شقيقتها نتيجة السرعة الزائدة لقائد سيارة ملاكي.

وتبين من التحريات أن مركز شرطة الحامول تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم، حيث صدمت سيارة ملاكي، يقودها مشرف صيانة، طفلتين أثناء وقوفهما مع والدتهما بجانب الطريق. وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة الصغرى، بينما أصيبت شقيقتها بإصابات متفرقة.

وبسؤال الأم، وجهت الاتهام لقائد السيارة بالتسبب في الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والسيارة، فيما تستكمل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.