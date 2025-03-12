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ضبط متهم بغسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بأسيوط

07:06 م الأربعاء 12 مارس 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- رمضان يونس:

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).

قُدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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تجارة الأسلحة أسيوط وزارة الداخلية
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