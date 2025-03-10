تحرير 27 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية جهودها لتحقيق الانضباط المروري، من خلال حملات مكثفة لضبط المخالفات وتطبيق القانون على قائدي المركبات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 26,874 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 648 مخالفة سير بدون تراخيص، 15 دراجة نارية مخالفة، 17,911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3 مخالفات موقف عشوائي، 482 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، و7 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق السلامة على الطرق.