شرطة الكهرباء تضبط 3682 قضية سرقة تيار في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت شرطة الكهرباء جهودها المكثفة لمكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث شنت حملات أمنية واسعة أسفرت عن ضبط 3682 قضية خلال 24 ساعة فقط.

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات، حيث ضبطت 1340 قضية متنوعة تتعلق بمخالفات مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، إضافة إلى ضبط 461 قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما استمرت الحملات في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، التي تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق الكهرباء، حيث تم ضبط 3682 قضية سرقة تيار، إلى جانب مخالفات شروط التعاقد.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات، تحقيق السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بكافة صورها.