فاجعة سيدة حامل في توأم.. قطار البدرشين حولهم إلى أشلاء

كتب - محمد شعبان:

لم تكد تهنأ "هاجر" بحملها وانتظارها وزوجها لقدوم توأمين تحملهما داخل أحشائها حتى جاءت صافرة جرار قطار السكة الحديد معلنة نهاية الحلم وتحوله إلى سراب.

مساء الاثنين توقفت عقارب محطة سكة حديد الطرفاية عند السابعة، الكل وقف في صدمة وذهول، الحدث جلل لا يضاهيه شيء، الجميع يحاول استيعاب المشهد الصادم على قضبان السكة الحديد.

قطار البدرشين صدم ربة منزل تدعى "هاجر.خ." مقيمة قرية الطرفاية، عجلات الجرار حولت السيدة إلى أشلاء لكن الصدمة الأكبر أنها لم ترحل بمفردها.

صاحبة الـ 24 عامًا كانت حاملا في توأم لم يكت لهما النجاة، وكأن القدر أراد أن يجمعها بهما في جنات النعيم. مشهد مروع تحول إلى حديث الأهالي بالمركز وسط توافد رجال الشرؤطة والنيابة العامة للمعاينة.