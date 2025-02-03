هشم رأس والدته.. التحقيق مع "مريض نفسي" في العمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في واقعة تعدي مريض نفسي على والدته العجوز باستخدام "شومة"، مما أدى إلى إصابتها بتهشم في الجمجمة وجرح تهتكي في العين وفقدانها الوعي.

وكشف التقرير الطبي المبدئي أن المجني عليها تدعى "سميرة. س"، تبلغ من العمر 71 عامًا، مصابة بكسر في الجمجمة وجرح تهتكي في العين وفاقدة للوعي. وقد استمعت النيابة لأقوال المتهم "أميل. م"، عاطل ويبلغ من العمر 44 عامًا، الذي أفاد بأنه أثناء قيامه بتنظيف المنزل، نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام لوح خشبي، مما أدى إلى إصابتها. وتبين أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لسماع أقوالها. كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغ من مستشفى أم المصريين باستقبال سيدة مسنّة بها إصابات خطيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.