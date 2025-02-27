لصوص المنازل في الفخ.. الداخلية تكشف مخطط سرقة المساكن والفيلات بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، مما أسفر عن الإيقاع بعدد من التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة المساكن والفيلات بمختلف قطاعات العاصمة.

وتمكنت الشرطة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، تبين أنه متخصص في سرقة الفيلات تحت الإنشاء، وعُثر بحوزته على كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمه. وبمواجهته، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تمكنت المباحث من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية، قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب". وبالتحقيق معهما، اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأقرا بتصريف المسروقات لدى عاطل آخر "له معلومات جنائية"، والذي تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وفي عملية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة، و3 أجهزة تابلت، وكمية من المشغولات الفضية، وهاتفين محمولين. وبمواجهته، اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات 3 وقائع سرقة نفذها بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.