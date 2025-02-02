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استجابة فورية | الداخلية تكشف حقيقة وجود مخالفات مرورية وهمية على سيارة مواطن

11:55 ص الأحد 02 فبراير 2025

مخالفات مرورية

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كتب- علاء عمران:


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد المواطنين من تسجيل مخالفة مرورية على سيارته لم يرتكبها، واكتشافه قيام قائد سيارة أخرى بطمس أرقام لوحاتها لتتطابق مع أرقام لوحات سيارته.


وبعد الفحص، تم التوصل إلى البيانات الترخيصية الخاصة بسيارة الشاكي، وتبين تسجيل ثماني مخالفات صحيحة عليها، بالإضافة إلى مخالفة واحدة غير صحيحة تعود إلى سيارة أخرى، حيث تمت قراءتها بشكل خاطئ بسبب تهالك لوحة السيارة المخالفة.
وقد تم تصحيح الخطأ وإزالة أسباب الشكوى.

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مخالفات مرورية وزارة الداخلية
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