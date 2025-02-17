جثة متعفنة في البدروم تثير الرعب بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات العثور على جثة متعفنة ببدروم منزل بالبدرشين جنوب المحافظة.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير أمن الجيظة لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في حالة تعفن بمنزل بقرية منشية دهشور.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بسرعة انتقال ضباط المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "عمرو.م." 48 عامًا، وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة حتى انتهى به الحال غرقًا ببدروم مسكنه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة.