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جثة متعفنة في البدروم تثير الرعب بالبدرشين

07:27 م الإثنين 17 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات العثور على جثة متعفنة ببدروم منزل بالبدرشين جنوب المحافظة.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير أمن الجيظة لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في حالة تعفن بمنزل بقرية منشية دهشور.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بسرعة انتقال ضباط المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "عمرو.م." 48 عامًا، وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة حتى انتهى به الحال غرقًا ببدروم مسكنه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة.

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جثة متعفنة غرق البدرشين منشية دهشور الجيزة أمن الجيزة النيابة العامة مخدرات
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