سقوط ملوك الشماريخ في البدرشين..والمتهمان: "موسم وعايزين نكسب"

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات تداول منشورعبر مواقع التواصل الاجتماعى يروج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.

بالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب عاطلان يقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتبين أن المتهمان يديران عددًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج من خلالهم لنشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات واستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وهاتفي محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية "موسم يا باشا وعايزين نكسب" واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية.