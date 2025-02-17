فيلم أكشن في الصف.. تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتجار مخدرات

كتب - محمد شعبان:

شهدت قرية غمازة الكبرى، جنوب الجيزة، تبادلًا لإطلاق النار بين عناصر إجرامية وقوات الشرطة، اليوم الاثنين.

وردت معلومات أكدت صحتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، تفيد باتخاذ عناصر إجرامية شديدي الخطورة القرية بؤرة لنشاطهم غير المشروع.

تخصص أفراد التشكيل الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، مستغلين قرب نقطة ارتكازهم من الظهير الصحراوي للهروب عند تضييق الخناق عليهم من قِبَل الشرطة.

بعد استصدار الأذون القانونية، استهدفتهم مأمورية مكبرة من ضباط الأمن العام والعمليات الخاصة، بالتنسيق مع وحدة مباحث الصف.

وعند استشعار المتهمين بوجود القوات، بادروا بإطلاق الرصاص، فبادلتهم الشرطة إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة ضابطين برتبة نقيب، نُقِلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.