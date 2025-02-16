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6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

12:03 م الأحد 16 فبراير 2025

مبلغ مالي

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كتب - علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تجارة العملة مكافحة جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي
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