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ضبط دجال احتال على المواطنين بالعلاج الروحاني والسحر في الجيزة

12:29 م الخميس 13 فبراير 2025

القبض على عاطلين

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كتب - علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، عبر ادعاء القدرة على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والشعوذة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم - له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين - استغل حاجات المواطنين بادعاء قدرته على إجراء أعمال الدجل والسحر، وإيهام ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، كما روج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطه أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة الدقي، وعُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في نشاطه الإجرامي، إضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت تورطه في عمليات النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتولت النيابة التحقيق.

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