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ضبط سائق تسبب في إصابة شخص بالغربية بعد فتح الباب الخلفي لسيارته

02:16 م الإثنين 10 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب - علاء عمران:


تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة نصف نقل أثناء فتح الباب الخلفي للصندوق، مما أدى إلى إصابة أحد المارة أثناء سيره بأحد الطرق في دائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.


أسفر الحادث عن تعرض المصاب لعدة كدمات متفرقة بالجسم نتيجة الاصطدام بالباب الخلفي للسيارة أثناء فتحه بشكل مفاجئ.


بعد إجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه يعمل سائقًا بإحدى الشركات ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا.


وبمواجهته، أقر السائق بوقوع الحادث عن طريق الخطأ دون قصد منه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والمركبة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

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الغربية سائق شرطة ثان طنطا
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