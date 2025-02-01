الرادارات تلتقط 29 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الحملات التي تم تنفيذها بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 46 ألفا و10 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها: 29 ألفًا و893 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و796 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و21 مخالفة لشروط التراخيص، و15 مخالفة دراجة نارية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.