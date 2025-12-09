إعلان

سائق يخفي لوحة سيارته ويمنع سيدة من الركوب.. والأمن يرد

كتب : مصراوي

06:06 م 09/12/2025

السائق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة أجرة يقوم بمنع سيدة من الركوب، مع طمس اللوحة الخلفية للسيارة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الصور وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور ويحمل رخصة قيادة سارية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المتداول، مؤكدًا أنه قام بطمس اللوحة الخلفية للسيارة بغرض التهرب من المخالفات المرورية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

