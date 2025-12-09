اندلع حريق محدود داخل مطعم بمجمع كافيهات في شارع عمر بن الخطاب بمنطقة شيراتون نتيجة ماس كهربائي وفق الفحص المبدئي للحماية المدنية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل المطعم بجوار مستشفى النزهة الدولي بدائرة قسم النزهة، فانتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة عدم وقوع أي إصابات بين العاملين أو المترددين على المكان، مع وجود تلفيات محدودة في محتويات المطعم نتيجة النيران والدخان.