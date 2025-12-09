إعلان

حريق داخل مطعم بمجمع كافيهات شيراتون دون إصابات

كتب : محمد شعبان

05:58 م 09/12/2025

حريق مطعم - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق محدود داخل مطعم بمجمع كافيهات في شارع عمر بن الخطاب بمنطقة شيراتون نتيجة ماس كهربائي وفق الفحص المبدئي للحماية المدنية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل المطعم بجوار مستشفى النزهة الدولي بدائرة قسم النزهة، فانتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة عدم وقوع أي إصابات بين العاملين أو المترددين على المكان، مع وجود تلفيات محدودة في محتويات المطعم نتيجة النيران والدخان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مطعم شيراتون النزهة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة