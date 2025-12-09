شتمت بنتي.. تفاصيل اتهام مشرفة لولية أمر بضربها داخل باص المدرسة
كتب : صابر المحلاوي
02:53 م 09/12/2025
النيابة العامة-أرشيفية
تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعدي ولية أمر على مشرفة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة العمرانية.
وأوضح محضر الواقعة، رقم 16031 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن المشرفة استقبلت التلميذة لأول مرة في الباص المكلفة بالإشراف عليه، وأثناء إعادة الطفلة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها. وعقب وصول الباص، قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الباص، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.
وطالبت المشرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولية الجنائية.