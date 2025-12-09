إعلان

شتمت بنتي.. تفاصيل اتهام مشرفة لولية أمر بضربها داخل باص المدرسة

كتب : صابر المحلاوي

02:53 م 09/12/2025

النيابة العامة-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعدي ولية أمر على مشرفة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة العمرانية.
وأوضح محضر الواقعة، رقم 16031 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن المشرفة استقبلت التلميذة لأول مرة في الباص المكلفة بالإشراف عليه، وأثناء إعادة الطفلة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها. وعقب وصول الباص، قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الباص، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.
وطالبت المشرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولية الجنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة ولية امر تضرب مشرفة باص المدرسة منطقة العمرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة