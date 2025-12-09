إعلان

ضبط عاطل اتهم سيدة بأنها "المسيح الدجال" وإيداعه مصحة نفسية | التفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

12:35 م 09/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تلفظ صاحب المقطع بألفاظ خارجة واتهام إحدى السيدات بأنها "المسيح الدجال".
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل سابق بإحدى الشركات تم فصله من عمله منذ 6 سنوات، وسبق إيداعه بإحدى مستشفيات الطب النفسي، ومقيم بالقاهرة، وتبين أنه يهذي بكلمات غير مفهومة.
واتُخذت الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المسيح الدجال

