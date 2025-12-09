إعلان

النيابة الإدارية في اليوم الدولي لمكافحة الفساد: التزام راسخ بصون المال العام

كتب : أحمد أبو النجا

10:17 ص 09/12/2025

صرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة تؤكد في اليوم الدولي لمكافحة الفساد التزامها الكامل بحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال ما تباشره من تحقيقات مستقلة ورقابة فعّالة على المخالفات التأديبية.

وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء أن الهيئة تواصل دعم جهود الدولة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يعزز الثقة العامة ويُرسّخ سيادة القانون.

