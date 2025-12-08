شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، حالة من التوتر خلال جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين، المتهمين في قضية جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، حيث دخلت المتهمة في نوبة بكاء داخل القفص.

وبدأ المحامي محمد الجندي، دفاع سارة خليفة، مرافعته بطلب فض أحراز القضية، وعلى رأسها "كشكول" ضُبط بحوزتها ومدون داخله حسابات مالية مع عدد من المتهمين.

وأكد الجندي أن موكلته أُجبرت – داخل مقر مكافحة المخدرات – على كتابة الأسماء والأرقام الواردة بالكشكول، وطالب بعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تعرضت لإكراه مادي وقت تدوين تلك البيانات.

ووجهت سارة خليفة حديثها لهيئة المحكمة من داخل القفص قائلة: "يا فندم الكشكول بتاعي.. بس فيه حاجات كتير اتكتبت غصب عني بعد التعذيب. عندي إصابة في إيدي بسبب الإكراه المادي.. ومش عايزة غير العدل."

وطلب دفاع المتهمة فتح تحقيق مستقل في واقعة الإكراه، وضم تقارير الطب الشرعي إلى ملف القضية.

كما طلب دفاع المتهم الثالث الحصول على صورة كاملة من محاضر الجلسات السابقة استعدادًا للمرافعة، مؤكدًا تمسكه بجميع طلباته السابقة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 21 ديسمبر المقبل للاستجابة لطلبات الدفاع وضم تقارير الطب الشرعي، مع منح هيئة الدفاع فرصة للاستعداد للمرافعة.

