ضبط 135 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:49 ص 07/12/2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بالمحافظات، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 135.573 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها القيادة دون تراخيص، تجاوز السرعة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص. كما فُحص 1.459 سائقًا وتبين تعاطي 78 منهم للمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 680 مخالفة وفحص 119 سائقًا ثبت تعاطي 7 منهم للمخدرات، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أخبار

