ضبط 135 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بالمحافظات، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 135.573 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها القيادة دون تراخيص، تجاوز السرعة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص. كما فُحص 1.459 سائقًا وتبين تعاطي 78 منهم للمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 680 مخالفة وفحص 119 سائقًا ثبت تعاطي 7 منهم للمخدرات، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل