انتحلوا هوية سيدة وسرقوا أموالًا إلكترونيًا.. سقوط عصابة النصب بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة احتيال إلكتروني بعد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعرض هاتف والدته لاختراق من خلال روابط مجهولة المصدر مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الاستيلاء على حساباتها وانتحال شخصيتها، ثم التواصل مع معارفها وطلب تحويل مبالغ مالية عبر محافظ إلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم عامل وسيدتان يقيمون بدائرة مركز ملوي بالمنيا، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة وجهازين تابلت، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تُثبت نشاطهم في الاحتيال.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عشر وقائع مماثلة بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

