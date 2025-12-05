إعلان

"كنت بخوفه".. الداخلية تضبط طالبًا ظهر في فيديو يحمل سلاحًا أبيض ويتوعد صديقه بالمرج

كتب : صابر المحلاوي

06:36 م 05/12/2025

المتهم

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يستعرض بسلاح أبيض ويوجه ألفاظًا نابية ويتوعد شخصًا آخر بالقاهرة.

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه قام بتصوير الفيديو وإرساله إلى أحد أصدقائه على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما، بقصد ترهيبه، "كنت بخوفه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية ضبط طالب يتوعد صديقه بالمرج ضبط طالب ظهر بفيديو يحمل سلاح

