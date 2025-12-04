تحويلات مرورية لتركيب كوبري مشاة الأتوبيس الترددي بالقاهرة

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة تكثيف استعداداتها الميدانية لتنظيم حركة المركبات والحفاظ على سيولة الطرق، تزامنًا مع بدء أعمال تركيب كوبري المشاة الجديد التابع لمحطة الأتوبيس الترددي، في خطوة تهدف إلى تفادي أي ارتباك مروري محتمل خلال فترة التنفيذ.



واتخذت الإدارة إجراءات موسعة بعد الإعلان عن الغلق الكلي لمخرج محور جمال عبدالناصر المؤدي إلى الطريق الدائري باتجاه مناطق مدينة السلام يوم الجمعة الموافق 2025/12/5، بدءًا من الساعة 12.05 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا. ووجهت الإدارة حركة المركبات القادمة من محور جمال عبدالناصر إلى كوبري عمر سليمان، ثم يمينًا باتجاه محور سميرة موسى حتى مسطح الكوبرى، قبل متابعة السير يمينًا نحو محور المشير طنطاوي ثم مطلع كوبري التسعين الجنوبي، مع استكمال الطريق يمينًا باتجاه الطريق الدائري لضمان وصول المركبات إلى مناطق مدينة السلام دون تعطّل.



وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها عززت تواجد قواتها الميدانية بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع الإشارات التحذيرية والمساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة في محيط الأعمال، بما يضمن سلامة المواطنين طوال فترة التنفيذ.



اقرأ أيضا



"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور







مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر







القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة



