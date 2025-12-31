حصاد 2025.. جرائم كبرى انتهت بحبل المشنقة

بين أروقة "الجنايات" ومنصة "النقض"، وقف عام 2025 شاهدًا على فصول حاسمة من القصاص، حيث سطّر القضاء كلمته الأخيرة في قضايا شغلت الرأي العام. وبين جدران هذه القاعات، انكشفت تفاصيل جرائم مروّعة تنوّعت ما بين خلافات أسرية ومشاجرات ومصالح مالية، واستخدم مرتكبوها أساليب شديدة الوحشية، من القتل بالأسلحة البيضاء والخنق والرصاص، إلى التسميم والاعتداء الجنسي.

يتناول "مصراوي" في هذا التقرير حصاد عامٍ من القضايا التي حُكم فيها بالإعدام، وكتبت فيه "بدلة الإعدام" الحمراء فصل الختام لمرتكبي جرائم 2025.

قرط الجدة الذهبي بالفيوم: 22 سبتمبر

أصدرت محكمة جنايات الفيوم حكمها بإعدام شاب أدين بقتل جدته البالغة من العمر 70 عامًا، بهدف سرقة قرطها الذهبي.

بدأت الواقعة في 30 يونيو، إذ عُثر على مسنّة مقتولة داخل منزلها، وتبيّن أن حفيدها هو من تسلل إليها وأنهى حياتها خنقًا لسرقة "قرطها الذهبي" الذي كانت ترتديه، لمروره بضائقة مالية، مفضلًا سرقة مصاغها على حياة من ربّته.

مأساة المنيا.. "الخبز المسموم": 8 نوفمبر

قضت محكمة جنايات المنيا بالإعدام على ربة منزل بعد إدانتها بالتخطيط لقتل زوجها وأطفالها الستة، عبر وضع السم في الخبز داخل قرية دلجا.

بدأت الواقعة عندما تلقت النيابة بلاغًا بوقوع وفيات غامضة لثلاثة أشقاء، وتبيّن لاحقًا وفاة باقي الأطفال ووالدهم نتيجة السم نفسه. وأكدت التحريات مسؤولية الزوجة عن الجريمة، واعترفت بتنفيذ المخطط بالكامل.

طبيب الساحل: 28 ديسمبر

في الأيام الأخيرة من العام، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام شنقًا على اثنين من المتهمين، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهمة الثالثة، لإدانتهم بقتل طبيب وسرقته بالإكراه.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى وحدة سكنية مستأجرة، وقاموا بحقنه بمخدر وضربه بصاعق كهربائي، ثم سرقوا هاتفه ومبلغًا نقديًا. وأكدت المحكمة توافر أركان القتل العمد مع سبق الإصرار.

سفاح المعمورة.. ثلاث جرائم في حكم واحد: 1 يوليو

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بالإعدام على نصر الدين، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، لقتله زوجته وشخصين آخرين بهدف الاستيلاء على أموالهم.

بدأت القضية بالعثور على جثة سيدة (زوجة المتهم) مقتولة داخل مكتب محامٍ، وبضبط المتهم فجر مفاجآت صادمة باعترافه بارتكاب جريمتين إضافيتين لقتل مهندس وسيدة أخرى بدم بارد، وكان الدافع في الجرائم كافة الاستيلاء على أموال الضحايا وممتلكاتهم.

ثأر الإخوة في الإسكندرية: 11 ديسمبر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام على عاطل بعد قتله شقيقه ثأرًا لمقتل ابنه.

تعود الواقعة إلى يناير 2025، حين عُثر على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس داخل مصرف بغرب المدينة، وكشفت التحريات أن القاتل هو شقيق المجني عليه، حيث قرر الانتقام فور خروجه من السجن، بعدما كان المجني عليه قد قتل نجل المتهم (ابن أخيه) في وقت سابق.

مقتل خفير في البحيرة: 20 نوفمبر

أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور حكم الإعدام شنقًا على عاملين قتلا خفيرًا بورشة في كوم حمادة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين تخلصا من الخفير وألقيا جثته في أرض زراعية، وكان الدافع انتقاميًا محضًا، إذ توهّما أن المجني عليه تسبب في طردهما من العمل بالورشة التي كانوا يعملون بها جميعًا. واعترفا بالقتل وأرشدا عن تفاصيل الحادث.

طفل شبرا الخيمة.. "الدارك ويب": 6 مارس

في قضية غير مألوفة، عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة "قهوجي" بالإعدام شنقًا، مع سجن شريكه (الحدث) 15 عامًا.

وقعت الجريمة بتحريض من شاب مصري مقيم بالكويت عبر "الإنترنت المظلم" (Dark Web)، حيث استدرج المتهم طفلًا من جيرانه، وقام بقتله والتمثيل بجثته وتصوير الواقعة عبر "فيديو كول"، مقابل وعد بالحصول على 5 ملايين جنيه، في واقعة هزّت المجتمع المصري لبشاعتها.

استعراض القوة بالقليوبية: 14 ديسمبر

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة شقيقين ونجل أحدهما بالإعدام شنقًا لقتل شخص وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة.

بدأت الواقعة في يناير الماضي، بعدما أقدم المتهمون الثلاثة على قتل شخص باستخدام أسلحة نارية في منطقة شبرا الخيمة، إثر خلافات جيرة سابقة، مع ترويع المواطنين وإطلاق النيران عشوائيًا بالمنطقة لاستعراض قوتهم.

مدرسة الإسكندرية: 9 ديسمبر

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بالإعدام على عامل بمدرسة شهيرة، بعد ثبوت تعدّيه جنسيًا على أطفال.

بدأت الواقعة ببلاغات من أولياء الأمور حول تعرض أبنائهم لانتهاكات، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة استغلال المتهم لوظيفته داخل المدرسة للتعدي جنسيًا على عدد من الأطفال، ما استوجب توقيع أقصى عقوبة.

غدر الجار بالمنوفية: 8 ديسمبر

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالإعدام على عاطل بعد قتله زوجين مسنين بهدف السرقة في مركز الباجور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، وهو جار المجني عليهما، تسلل إلى منزلهما ليلًا بغرض السرقة، وعندما شعر به الزوجان، لم يتردد في قتلهما معًا داخل منزلهما، قبل أن يُرشد عقب القبض عليه عن المسروقات التي استولى عليها.