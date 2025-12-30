إعلان

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ 210 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:38 م 30/12/2025

أمن المنافذ

كتب- علاء عمران
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
أسفرت الجهود، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع، وتحرير 3,514 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 39 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 210 أحكام قضائية مختلفة، إلى جانب ضبط قضيتين لتزوير المستندات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لإحكام السيطرة على كافة المنافذ.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية ضبط قضايا تهريب مخالفات الإجراءات الجمركية

