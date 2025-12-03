إعلان

مجهول خطفها وجري.. سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

05:01 م 03/12/2025

الأجهزة الأمنية-أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة حقيبة مليئة بالمشغولات الذهبية من عامل يعمل بأحد محلات المجوهرات الشهيرة.


تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغًا من العامل، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بالقرب من فندق شهير بالجيزة، خطف مجهول حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية من يده وفر هاربًا. وأكد أن الحقيبة خاصة بمحل المجوهرات الذي يعمل به داخل الفندق.


وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لمراجعة خط سير العامل، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم للواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد هوية المتهم والقبض عليه.

مجهول سرقة حقيبة مجوهرات الجيزة

