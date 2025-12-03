مجهول خطفها وجري.. سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة



تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة حقيبة مليئة بالمشغولات الذهبية من عامل يعمل بأحد محلات المجوهرات الشهيرة.



تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغًا من العامل، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بالقرب من فندق شهير بالجيزة، خطف مجهول حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية من يده وفر هاربًا. وأكد أن الحقيبة خاصة بمحل المجوهرات الذي يعمل به داخل الفندق.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لمراجعة خط سير العامل، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم للواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد هوية المتهم والقبض عليه.