أمن المنافذ يضبط 64 قضية متنوعة وينفذ 256 حكمًا قضائيًا

كتب : علاء عمران

11:54 ص 29/12/2025 تعديل في 12:07 م

قطاع أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 7 قضايا. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 3,496 مخالفة مرورية متنوعة.

أما في مجال الأمن العام، فقد أسفرت الحملات عن ضبط 64 قضية. وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 256 حكمًا قضائيًا متنوعًا. وفي إطار مكافحة جرائم تزوير المستندات، جرى ضبط قضيتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

