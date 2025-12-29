ضبط اتجار غير مشروع في العملات بـ8 ملايين جنيه و19 طن دقيق في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة في عدد من الملفات الحيوية، للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي وجمهور المستهلكين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 8 ملايين جنيه.

وفي إطار متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقاد قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات موسعة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث جرى ضبط أكثر من 19 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل بيعها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

