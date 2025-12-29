إعلان

ضبط اتجار غير مشروع في العملات بـ8 ملايين جنيه و19 طن دقيق في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:53 ص 29/12/2025 تعديل في 12:06 م

شرطة التموين _أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة في عدد من الملفات الحيوية، للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي وجمهور المستهلكين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 8 ملايين جنيه.

وفي إطار متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقاد قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات موسعة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث جرى ضبط أكثر من 19 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل بيعها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور
حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية دقيق مكافحة جرائم الأموال العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية