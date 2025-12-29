إعلان

الأمن الاقتصادي: ضبط 1.447 قضية ظواهر سلبية.. و3.692 ألف سرقة تيار كهربائي

كتب : علاء عمران

11:50 ص 29/12/2025 تعديل في 12:06 م

سرقة تيار كهربائي - ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضمن استراتيجيتها لتكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وضبط مرتكبيها.

وفي إطار هذه الجهود، أسفرت الحملات التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1.447 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:

تمكنت الإدارة من ضبط 3.692 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم:

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 466 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:

تم ضبط 80 قضية متنوعة، شملت مخالفات المباني، المحلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

