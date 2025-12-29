الداخلية تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 107.583 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.420 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وجاء ذلك في إطار استمرار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت القوات خلال 24 ساعة من ضبط 773 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 103 سائقين، وأسفر الفحص عن إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا قضائيًا. كما جرى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار