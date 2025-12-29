إعلان

الداخلية تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

11:33 ص 29/12/2025 تعديل في 12:05 م

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 107.583 مخالفة مرورية متنوعة.
وجاءت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1.420 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وجاء ذلك في إطار استمرار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت القوات خلال 24 ساعة من ضبط 773 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.
كما تم فحص 103 سائقين، وأسفر الفحص عن إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا قضائيًا. كما جرى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

وزارة الداخلية مخالفة مرورية حملة مرورية

