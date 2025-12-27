ضبط شخصين بحوزتهما أموال وكروت دعاية لتوجيه الناخبين بالبحيرة | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تجوله بمحيط الدائرة مستقلًا مركبة "توك توك" ملصقًا عليها صورة أحد المرشحين، في محاولة لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالحه.

وتم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، لقيامه بالدعاية الانتخابية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، إضافة إلى مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على لجانهم الانتخابية، بهدف التأثير عليهم للتصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشهد جولة الإعادة منافسة بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية بمحافظات الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة