خيول تقتحم فناء مدرسة بالجيزة والتحريات تكشف التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه خيول داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة، ما أثار الذعر.

الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغ رسمي حول الواقعة، ورغم ذلك حددت وضبطت مالكي الخيول وهما بائعا خضروات، وتبين أنهما كانا يتواجدان بسوق قريب للمدرسة لبيع الخضروات على عربات الخيول، وفوجئا ببعض الأطفال وهم يفكون رباط الخيول دون انتباههما، مما أدى إلى هروب الخيول ودخولها فناء المدرسة، قبل أن يتم السيطرة عليها سريعًا.

وأوضح مسئولو المدرسة أنه لم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة الواقعة، وأن دخول الخيول كان مفاجئًا دون أي قصد أو ضرر متعمد.

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق





قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش





إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء