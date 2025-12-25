ضبط المسؤولين عن 19 شركة سياحية لاتهامهم بالنصب على المواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المسؤولين عن 19 شركة سياحية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة.

معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" أفادت قيام (19 شركة بدون ترخيص) كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وبحوزتهم (أكلاشيهات وأختام – صور جوازات سفر - برامج عمرة - دفاتر استلام نقدية -مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).