ضبط سيدة لإدارتها ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص بالتجمع الأول

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة؛ لاتهامها بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص في التجمع الأول بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط المديرة المسؤولة، كما تم ضبط 5 مواقع تصوير تحتوي على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.