إعلان

ضبط سيدة لإدارتها ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص بالتجمع الأول

كتب : علاء عمران

04:36 م 25/12/2025

ضبط سيدة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة؛ لاتهامها بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص في التجمع الأول بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات مستخدماً أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط المديرة المسؤولة، كما تم ضبط 5 مواقع تصوير تحتوي على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سيدة ستوديو تصوير تلفزيوني التجمع الأول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض