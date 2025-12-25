انتشال جثة طفل طافية بنهر النيل في الدقي

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة طفل تم العثور عليها طافية في نهر النيل بالدقي، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغًا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة.

وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

