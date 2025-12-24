إعلان

الإدارية العليا ترفض 48 طعنا على نتائج 30 دائرة ملغاة بالانتخابات

05:25 م 24/12/2025

المحكمة الإدارية العليا

كتب - محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أصدرت الدائرة الأولي "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في 48 طعنًا على نتيجة الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمن منطوق حكم الإدارية؛ رفض الطعون وعدم اختصاص وإحالة للنقض وبطلان عريضة الدعوى.

واستمعت المحكمة في جلسة أول أمس إلى مرافعات مقدمي الطعون الذين قدموا مستندات تحوي على أخطاء في الحصري داخل اللجان، فضلًا عن فيديوهات وصور لبعض الرشاوي لصالح المرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا، والتي تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير أما في الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.

