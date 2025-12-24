تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والصحفيين والإعلاميين، لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده بمقر الهيئة، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي.

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة أُجريت يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج، ويومي 17 و18 ديسمبر 2025 داخل جمهورية مصر العربية.

وجرت جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية، شهدت منافسة على 101 مقعد، داخل 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، تشمل: القاهرة (7 دوائر)، والقليوبية (5 دوائر)، والدقهلية (10 دوائر)، والمنوفية (6 دوائر)، والغربية (7 دوائر)، وكفر الشيخ (4 دوائر)، والشرقية (8 دوائر)، ودمياط (دائرة واحدة)، وبورسعيد (دائرة واحدة)، والإسماعيلية (3 دوائر)، والسويس (دائرة واحدة)، وشمال سيناء (دائرة واحدة)، وجنوب سيناء (دائرة واحدة).