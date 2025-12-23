قرار عاجل من الجنايات في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، المتهمين بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جلسة غدٍ لاستكمال سماع مرافعات دفاع السادس و السابع.

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، للمتهم الثالث في قضية المخدرات الكبرى المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ودخل المتهم الثالث فتحي الأبيض في حالة انهيار، عقب سماح هيئة المحكمة له بمعانقة نجله الطفل داخل قاعة المحكمة، قائلًا: "ابني ده أول مرة أحضنه منذ ولادته، لأنه اتولد وأنا في السجن".

وأضاف المتهم الثالث "الأبيض" خلال جلسة محاكمته في قضية المخدرات الكبرى، إنه سبق أن حصل على حكم بالبراءة في قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة داخل السجن.

وأضاف المتهم أنه عقب صدور الحكم بالبراءة جرى عرضه مرة أخرى على النيابة العامة، دون أن يعلم سبب ذلك، قائلا: "نزلت علشان أتعرض على النيابة وأنا معرفش أنا رايح ليه".

وتابع فتحي أنه خلال التحقيقات جرى سؤاله عن علاقته بالمنتجة سارة خليفة وأسماء أخرى، موضحا أنه سأل وكيل النيابة عن سبب وجوده، إلا أن الرد كان: "أنت مش في تحقيق، دي مناقشة".

وأشار إلى أنه جرى عرضه مرة أخرى، وأُبلغ حينها بأن والده ووالدته وطليقته معترفون عليه، مضيفا: "سألته قضية إيه، قالي دي قضية كبيرة وكله بيتكلم، وقال لي اعترف إنك عارف باقي التشكيل".

وأوضح المتهم أنه قرر الاعتراف تحت ضغط ما تعرض له، قائلا: "حسبتها ولفيت، أنا واخد مؤبد، قلت أعترف وأهلي يمشوا".

واختتم المتهم أقواله بأن وكيل النيابة قال له خلال عرض لاحق: "أنا بطمن عليك، أنا معجب بيك علشان كنت بتعمل فيديوهات على التيك توك".