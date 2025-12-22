القبض على أب ضرب ابنه بالجيزة: "كنت بعلمه الأدب"

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بتعرض طفل للتعدي بالضرب وإصابته.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. ومع ذلك، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، وباستدعاء والدته وسؤالها، اتهمت زوجها، والد الطفل، بالتعدي على ابنه بالضرب وإحداث إصابته.

وعلى الفور، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بقصد تأديب ابنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.