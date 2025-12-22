إعلان

القبض على أب ضرب ابنه بالجيزة: "كنت بعلمه الأدب"

كتب : محمد شعبان

06:30 م 22/12/2025

الأب المتهم بضرب ابنه في الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بتعرض طفل للتعدي بالضرب وإصابته.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. ومع ذلك، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، وباستدعاء والدته وسؤالها، اتهمت زوجها، والد الطفل، بالتعدي على ابنه بالضرب وإحداث إصابته.

وعلى الفور، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بقصد تأديب ابنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أب يضرب ابنه الجيزة تأديب أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة