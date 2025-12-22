دفاع سارة خليفة: "ملهاش علاقة بالمخدرات وعيبها الوحيد أنها جدعة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية المتهمة سارة خليفة و27 آخرين، المتهمين بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال مرافعته، أكد محمد حمودة، دفاع المنتجة سارة خليفة، أن موكلته لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمخدرات أو تصنيعها، مشددًا على أنها لم تكن جزءًا من أي تشكيل عصابي.

وقال الدفاع إن سارة خليفة جرى الزج باسمها في القضية فقط لكونها شخصية إعلامية معروفة، معتبرًا أن “خطأها الوحيد أنها جدعة”، على حد تعبيره، وأن القضية اكتسبت زخمًا إعلاميًا بسبب شهرتها.

وأضاف حمودة أن ما أُطلق عليه إعلاميًا “قضية سارة خليفة” لا يستند إلى أدلة حقيقية ضد موكلته، مدعيًا أن ضباط المكافحة نسبوا إليها أحرازًا لا صلة لها بها، وضع كيسين من المواد المخدرة داخل سيارتين.

اقرأ أيضا:

"غرفة نوم وتسجيلات مصوّرة".. أسرار جديدة في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

دفاع سارة خليفة يطلب وقف المحاكمة.. المحكمة ترفض الطلب

النيابة تقدم تقارير الطب الشرعي للمتهمين في قضية المخدرات الكبرى